



Глава Узбекистана провел беседу с российским лидером



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и РФ в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, науки и образования, здравоохранения и спорта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи