Глава Узбекистана провел беседу с российским лидером

Глава Узбекистана провел беседу с российским лидером07.05.2020 18:49
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Беседа была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и РФ в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, науки и образования, здравоохранения и спорта.
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