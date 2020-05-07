



Президент Узбекистана провел беседу с лидером КНР



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Предметом беседы стали вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, рассмотрение текущей эпидемиологической обстановки в Узбекистане, активизации сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, финансов, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, здравоохранения, науки, образования и культуры, актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи