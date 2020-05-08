



Глава Узбекистана провел разговор с коллегой из Беларуси



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции, хода реализации существующих двусторонних договоренностей на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи