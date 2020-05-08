



Президент Узбекистана провел беседу с руководством Казахстана



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные разговоры с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, автомобилестроения, перерабатывающей промышленности и других, провели обмен мнениями по вопросам мировой и региональной политики, представляющим взаимный интерес, рассмотрели пути противодействия распространению коронавируса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи