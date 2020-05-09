Глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ходе торжественного мероприятия в амфитеатре открытого в этот день в Ташкенте Парка Победы, посвященного празднованию 9 мая, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к ветеранам по случаю юбилея Великой Победы.

В обращении говорилось:

"В этот праздничный день мы прежде всего склоняем голову перед светлой памятью наших соотечественников, отдавших жизнь за Родину. С чувством безграничной благодарности и скорби мы вспоминаем имена тысяч участников войны и трудового фронта, наших смелых и отважных отцов и дедов, стойких и терпеливых матерей и бабушек – всех узбекистанцев разных национальностей, внесших вклад в Великую Победу.

Мысленно обнимая всех вас, уважаемые ветераны, выражаю вам огромную благодарность за мужество и преданность Родине, за ваш подвиг во имя сегодняшней мирной, свободной и благополучной жизни.

Мы видим в вас мудрых наставников, пользующихся большим уважением и авторитетом в обществе, дорожим вашими советами, богатым жизненным опытом. Мы гордимся каждым из вас, вы являетесь для нас образцом беззаветного служения Родине, и так будет всегда. Присущие вам смелость и отвага, самоотверженность – неиссякаемый источник силы и энергии, пример в преодолении многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в жизни".

Глава государства пообщался с каждым из присутствующих на мероприятии ветеранов войны и труда, большая часть которых из-за сложившейся в стране коронавирусной обстановки осталась дома и смотрела трансляцию по телевизору.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы с участием главы государства также включали возложение цветов к мемориальному комплексу "Ода стойкости" и посещение Музея славы с Парке Победы.

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