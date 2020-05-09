Глава Узбекистана поздравил граждан и соотечественников с юбилеем Победы

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к ветеранам, гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас, настоящих героев нашей Родины, и в вашем лице весь многонациональный народ Узбекистана с 75-летием Великой Победы во Второй мировой войне и Днем памяти и почестей.

Уважаемые друзья!

Как известно, ровно год назад мы с вами приняли решение о строительстве в нашей столице Ташкенте огромного мемориального комплекса – Парка Победы с целью всесторонне и еще более полно отразить бессмертный подвиг и величайшую стойкость народа Узбекистана на полях жестоких сражений и в тылу, на трудовом фронте, воспитывать наше молодое поколение на этих достойных примерах в духе любви и преданности Родине.

С большим удовлетворением хочу сказать, что сегодня это благородное намерение нашего народа осуществилось, и священную для всех нас дату мы отмечаем вместе с ветеранами войны и труда – как непосредственно в Парке Победы, так и с помощью телевидения, которое транслирует происходящие здесь торжества.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не смогли пригласить на сегодняшнее торжество в этот прекрасный парк всех наших доблестных ветеранов. Многие из них принимают поздравления в областях, военных округах или у себя дома, в кругу семьи. Несмотря на разделяющее нас расстояние, в этот праздничный день сердцем и душой мы вместе с вами.

Грандиозный мемориальный комплекс, построенный в честь 75-й годовщины Великой Победы, поистине уникален по своему архитектурному замыслу, духовному содержанию и историческому значению. Его создание стало ещё одним ярким подтверждением глубокого уважения и преклонения всех соотечественников перед мужеством и героизмом нашего народа.

На огромной территории за кроткий срок проделана очень большая работа по строительству и благоустройству. На основе тщательно разработанных проектов созданы Парк Победы, музей Славы, монументы "Вечный подвиг" и "Ода стойкости". Сформированы масштабные историко-художественные экспозиции, рассказывающие о героизме нашего народа, проявленном в кровопролитных боях, и самоотверженном, нелегком труде в тылу.

Безусловно, о каждом объекте парка можно многое рассказать.

На возвышенности, символизирующей отвоеванную высоту на поле боя, установлен величественный памятник "Вечный подвиг", посвященный таким легендарным полководцам, как генерал Сабир Рахимов, и немеркнущей памяти обо всех отважных воинах-узбекистанцах.

На основе самых передовых музейных и информационных технологий создан музей Славы. Здесь представлены тысячи исторических экспонатов, которые свидетельствуют о мужестве нашего народа, внесшего огромный вклад в Великую Победу. Несомненно, они послужат патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Сегодня мы возложили цветы к подножию монумента "Ода стойкости", олицетворяющего нашу Родину, отдали дань памяти самоотверженным соотечественникам. Следует отметить, что при создании монумента за основу были взяты не абстрактные художественные образы, а реальные исторические события.

В прошлом году на празднике 9 Мая я говорил о Зульфие Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, великом подвиге этой женщины и ее семьи, восхищающем любого человека.

После смерти мужа Холмата-ака Зульфия одна воспитывала пятерых сыновей и дочь. В годы Второй мировой войны героически погибли все ее отважные сыновья – Исокджон, Ахмаджон, Махамаджон, Вахобджон, Юсуфджон.

Безусловно, не каждый способен устоять под такими жестокими ударами судьбы. Но простая узбекская женщина, обладающая несгибаемой волей и силой духа, смогла выстоять перед лицом немыслимой беды.

Из-за войны овдовели четыре невестки Зульфии Закировой, осиротели ее пятеро внуков. До последнего своего вздоха она терпеливо переносила все выпавшие на ее долю испытания, жила лишь памятью о своих сыновьях-героях, заботами и радостями невесток и внуков, родной страны. А добрые и любящие невестки Зульфии-ая, следуя ее примеру и поддерживая во всем, остались верными своим супругам и семье.

В сегодняшнем торжестве принимают участие близкие родственники Зульфии Закировой – Рахимджон Ахмаджонов, Фарход Махамаджонов, Маърифат Ахмаджонова, Саноат Махмудова, Мавлуда Холматова. Позвольте выразить глубокую благодарность этим замечательным людям, которые достойно выдержали все невзгоды, бережно сохранили память о Зульфие Закировой и ее сыновьях, добросовестно трудятся на благо страны.

В прошлом году во время праздника я предложил воздвигнуть монумент под названием "Ода стойкости" в честь этого жизненного подвига. Широкая общественность, наш народ горячо поддержали эту инициативу.

Представители нашей творческой интеллигенции посвящают этой теме свои стихотворения и поэмы, публицистические статьи, другие произведения.

Говоря об этом, хочу особо остановиться на художественном фильме "Илхак" ("Неугасимая надежда"), созданном молодым, талантливым режиссером Джахонгиром Ахмедовым на студии национального агентства "Узбеккино". Я вчера с большим интересом и волнением посмотрел этот фильм, посвященный одному из самых сложных и трагических периодов в истории нашего народа. Являясь одой настоящего героизма, он вызывает отклик в душе каждого человека.

В образе Зульфии Закировой, до конца жизни с болью и тоской ждавшей возвращения с войны пятерых своих погибших сыновей-героев, нашли отражение лучшие человеческие качества, присущие узбекским матерям, всем узбекским женщинам. Мы решили показать этот прекрасный фильм по нашим телеканалам именно сегодня, в праздничный день. Советую всем, прежде всего молодежи, посмотреть его в кругу семьи и брать пример самоотверженности, мужества и высокого человеческого достоинства с его героев.

С гордостью хочу подчеркнуть: в самом центре Парка Победы сегодня возвышается величественный памятник "Ода стойкости", посвященный матери-Родине, всем матерям Узбекистана. Этот монумент станет для всех, особенно для молодежи, символом таких вечных ценностей, как семья, любовь и верность.

Убежден, что весь мемориальный комплекс в Парке Победы, воспевающий высокие человеческие качества, будет священным местом притяжения и духовно-нравственного воспитания для наших соотечественников.

Надо сказать, что в столь короткие сроки, особенно в условиях карантина, было непросто построить этот огромный комплекс. Но, несмотря на все трудности, наши строители и архитекторы, инженеры и специалисты разных сфер, художники и скульпторы, наша энергичная молодежь, понимая, что участвуют в выполнении такой благородной задачи, самоотверженно трудились днем и ночью. В результате его строительство было завершено к празднику 9 Мая.

Пользуясь случаем, от своего имени и от имени нашего народа выражаю всем, кто внес большой вклад в это доброе дело, глубокую благодарность.

Поздравляю вас, дорогие ветераны, весь наш народ с открытием Парка Победы, Парка памяти и почестей.

Уважаемые ветераны!

Сегодняшний праздник для всех нас – это действительно радость со слезами на глазах. В этот праздничный день мы прежде всего склоняем голову перед светлой памятью наших соотечественников, отдавших жизнь за Родину.

С чувством безграничной благодарности и скорби мы вспоминаем имена тысяч участников войны и трудового фронта, наших смелых и отважных отцов и дедов, стойких и терпеливых матерей и бабушек – всех узбекистанцев разных национальностей, внесших вклад в Великую Победу.

Дружба, братство многонационального народа Узбекистана, закаленные в суровые годы войны, являются прочным фундаментом всех наших достижений. Эта сплоченность и единство – наше главное богатство, и мы обязаны беречь и сохранять его как самую великую ценность.

Все мы – члены большой дружной семьи, объединенные общими надеждами и заботами, общей благородной целью созидания нового, процветающего Узбекистана.

Мысленно обнимая всех вас, уважаемые ветераны, выражаю вам огромную благодарность за мужество и преданность Родине, за ваш подвиг во имя сегодняшней мирной, свободной и благополучной жизни.

Мы видим в вас мудрых наставников, пользующихся большим уважением и авторитетом в обществе, дорожим вашими советами, богатым жизненным опытом. Мы гордимся каждым из вас, вы являетесь для нас образцом беззаветного служения Родине, и так будет всегда. Присущие вам смелость и отвага, самоотверженность – неиссякаемый источник силы и энергии, пример в преодолении многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в жизни.

Обращаясь к вам, дорогие ветераны, хочу подчеркнуть, что почитать и заботиться о вас, создавать все условия для обеспечения вашего здоровья и достойной жизни – наш священный долг, приоритет государственной политики, и мы, безусловно, продолжим эту благородную работу.

Уважаемые соотечественники!

Отмечая сегодня 75-летие Великой Победы, мы снова и снова вспоминаем о героизме нашего народа, думаем об уроках той страшной войны.

Я не раз подчеркивал, что вклад народа Узбекистана в Великую Победу еще не до конца изучен, обращая на это внимание нашей общественности. Сегодня с удовлетворением хочу сказать, что за последние годы проделана большая работа в этом направлении.

Прежде всего, мы открыли для исследователей ранее засекреченные и недоступные архивные документы и материалы. Наряду с этим усилилось сотрудничество с архивными учреждениями, музеями и фондами, учеными-историками, специалистами, общественностью республик бывшего Союза и других зарубежных стран.

Благодаря проведенным научным исследованиям сегодня получены новые важные данные об участии нашего народа во Второй мировой войне, подвигах героев – наших отцов и дедов. Результаты этой работы в настоящее время широко освещаются в средствах массовой информации, новых книгах и альбомах.

Мы имеем все основания говорить о начале нового этапа в изучении нашей истории периода Второй мировой войны. Так, до сих пор считалось, что из 6 миллионов 551 тысячи человек, проживавших в то время в республике, в войне участвовали около 1 миллиона 500 тысяч.

А как свидетельствуют последние данные, из Узбекистана были мобилизованы на фронт около 1 миллиона 951 тысячи человек. Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец.

То, что в течение стольких лет вне нашего внимания оставались имена и судьбы около 451 тысячи наших соотечественников, участвовавших в ожесточенных боях, конечно, нельзя признать справедливым.

Также установлено, что в действующую армию были призваны более 59 тысяч узбекистанцев, высланных из республики в период раскулачивания.

Хочу привести еще некоторые цифры: прежде считалось, что в боях погибли 396 тысяч наших граждан, ушедших на войну, а на самом деле – свыше 538 тысяч.

Кроме того, мы не имели достоверных данных о количестве без вести пропавших. Сегодня точно установлено, что в годы войны пропали без вести более 158 тысяч наших соотечественников.

Действительно, как велики были потери, сколько горя и страданий выпало на долю нашего народа в годы войны!

В ходе научных исследований многое удалось прояснить и в вопросе о награждении представителей Узбекистана боевыми орденами и медалями. До сих пор называлась цифра 120 тысяч человек. Сегодня установлено, что среди награжденных было свыше 200 тысяч наших солдат и офицеров. Документально подтверждено, что звания Героя Советского Союза были удостоены не 280, как считалось прежде, а 301 представитель Узбекистана, 70 – награждены орденом Славы всех трех степеней.

Хочу поблагодарить наших ученых-историков, всех представителей научной и творческой интеллигенции, которые внесли большой вклад в установление бесценной исторической правды и справедливости. Я призываю их продолжить исследования в этом направлении, постоянно обогащать новыми материалами экспозиции музея Славы, построенного в Парке Победы.

Думаю, в целях глубокого изучения и доведения в полном объеме до следующих поколений достоверных данных о подвиге наших отцов и дедов было бы целесообразно каждый год в преддверии 9 Мая издавать отдельную книгу с новыми историческими фактами.

В суровые годы войны весь народ Узбекистана неустанно трудился с единой целью: "Все – для фронта, все – для победы!". Наша страна превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта. Узбекистан производил и поставлял на фронт большое количество военной техники и боеприпасов, продовольствия, одежды, лекарств и другой жизненно важной продукции. Благодаря самоотверженному труду нашего многонационального народа около 300 предприятий республики начали выпускать продукцию военного назначения. Также с прифронтовых территорий в Узбекистан был перебазирован и в короткое время пущен в эксплуатацию 151 завод. Тысячи раненых бойцов прошли лечение в организованных в нашей стране госпиталях.

По последним данным, в Узбекистан были эвакуированы 1,5 миллиона человек из тех республик, где полыхала война, в том числе свыше 250 тысяч детей. Наш народ дал им кров, окружил любовью и заботой, делился подчас последним куском хлеба, проявив присущий ему высокий гуманизм.

Уважаемые друзья!

75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная в истории человечества Вторая мировая война. Однако, к сожалению, в разных уголках планеты, в том числе вблизи от нашего региона, вновь возникают вооруженные конфликты и кровопролитные столкновения. Поэтому мы всегда должны быть бдительными, еще больше укреплять нашу независимость, мощь нашей страны и потенциал Вооруженных Сил.

Сегодня мы с вами строим новый Узбекистан. Новая жизнь, проводимые кардинальные преобразования требуют от всех нас самоотверженности, активной гражданской позиции, созидательной деятельности. Нашей важнейшей задачей остается сохранение мира, развитие сотрудничества с международным сообществом, прежде всего с соседними странами.

Пользуясь случаем, сегодня мы искренне поздравляем с великим праздником Победы братские народы, внесшие достойный вклад в борьбу против фашизма, всех людей доброй воли, желаем им мира и процветания.

Уверен, что наш благородный народ, в сердце которого вечно будет жить память о великом ратном и трудовом подвиге отцов и дедов, мобилизует все свои силы и возможности во имя сохранения величайшей ценности – мирной и благополучной жизни.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю всех вас с 75-летием Великой Победы.

Слава нашим ветеранам-победителям, отстоявшим чистое небо над нашей Родиной, мир и свободу!

Пусть жизнь нашего мужественного и стойкого народа будет счастливой и благополучной!

С праздником Победы!".

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