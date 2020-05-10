



Погода в Узбекистане на 11 мая



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 мая, погода по прогнозам синоптиков: 11 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в горных районах Республики:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи