Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества Узбекистана и Франции

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в ведомстве внешней торговли Узбекистана был проведена видеоконференция между министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром.

Предметом обсуждения стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, альтернативной энергетики, машино- и приборостроения, производства строительных материалов, геологоразведки, лекарственных препаратов, пищевой продукции, туризма.

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