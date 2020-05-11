Делегация внешнеторгового ведомства посетила Бухарскую область

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая делегация Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана во главе с руководителем ведомства Сардором Умурзаковым завершила трехдневный визит в Бухарскую область страны.

Поездка была предпринята с целью посещения Алатского, Каракульского и Джандарского районов, наиболее пострадавших от недавнего урагана, встреч с фермерами и предпринимателями для оценки нанесенного ущерба, определения комлекса мер по скорейшеум восстановлению работы объектов.

Также совместно с руководителями коммерческих банков проработано открытие нового финансирования по 170 проектам в сферах плодоовощеводства, животноводства, птицеводства, рыбоводства и производства строительных материалов с созданием порядка 2 тысяч новых рабочих мест в трех районах.

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