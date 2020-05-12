Глава Узбекистана получил послание от Генсека ООН

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня на имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило послание от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В послании говорится:

"Ваше Превосходительство,

Хотел бы искренне поблагодарить за Ваше письмо в поддержку моего призыва по глобальному прекращению огня. Я был воодушевлен тем, насколько данный призыв получил положительную реакцию со стороны мировых лидеров и правительств по всему миру, а также региональных партнеров, гражданского общества и религиозных руководителей. Особенно важно, что призыв вызвал первые положительные отклики от ряда конфликтующих сторон.

Я по-прежнему обеспокоен теми, кто несоразмерно пострадал от конфликта и которые стали более уязвимыми к пандемии, и продолжаю подчеркивать нашу общую ответственность по защите гражданского населения, особенно женщин, детей и маргинальных групп. В этой связи, я глубоко признателен за усилия Вашей страны по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в регионе государствам, включая Исламскую Республику Афганистан.

Позвольте также высоко оценить предпринятые Вашим Правительством решительные меры по сдерживанию распространения вируса в Республике Узбекистан, а также смягчению социально-экономических последствий пандемии, в том числе для наиболее уязвимых слоев населения. Я также воодушевлен высоким уровнем сотрудничества между Вашим Правительством и Страновой командой ООН под руководством резидента-координатора.

ООН продолжит взаимодействие со всеми правительственными учреждениями и заинтересованными организациями для того, чтобы оказать содействие противоборствующим сторонам перейти от заявлений о добрых намерениях или временном прекращении огня к окончанию войн, достижению долгосрочных политических решений и построению устойчивого мира. Я надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку наших усилий.

Хотел бы также отметить, что я с глубокой печалью узнал о прорыве плотины в Сырдарьинской области. Хочу выразить мою солидарность с народом Узбекистана и соседнего Казахстана, которые пострадали от наводнения в результате прорыва дамбы. Я высоко оцениваю тесное сотрудничество между правительствами Узбекистана и Казахстана по оказанию помощи нуждающимся людям.

Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком уважении".

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