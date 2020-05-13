Погода в Узбекистане на 14 мая

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|12.5% (1)
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|12.5% (1)
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Погода в Узбекистане на 14 мая13.05.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 мая, погода по прогнозам синоптиков:
14 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами зарубежного юга (Иран).
14 мая по республике временами пройдут дожди, местами возможны сильные, грозы. В отдельных районах республики возможно выпадение града. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.
14 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 18-20°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°местами до 25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°местами до 25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, грозы, Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ