



Погода в Узбекистане на 14 мая



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 мая, погода по прогнозам синоптиков: 14 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами зарубежного юга (Иран). 14 мая по республике временами пройдут дожди, местами возможны сильные, грозы. В отдельных районах республики возможно выпадение града. Местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. 14 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 18-20°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°местами до 25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°местами до 25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°.

в горных районах Республики:



Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, грозы, Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи