



Число инфицированных коронавирусом составило 1296 человек



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство здравоохранения Узбекистана обновило данные о заболевших коронавирусом в стране. По состоянию на 18 часов, число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2596 человек. Количество выздоровевших - 2055 человек. Таким образом, показатель выздоровления составляет 79 процентов. По данным Университета Джона Хопкинса (США), число жертв пандемии в стране составляет 11 человек. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи