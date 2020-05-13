



Руководители МИД стран СНГ обсудили приоритетные вопросы взаимодействия



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая под председательством Узбекистана в формате видеоконференции было организовано очередное заседание глав МИД стран-участниц СНГ. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Армении – Зограб Мнацаканян, Беларуси – Владимир Макей, Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Молдовы – Олег Цуля, России – Сергей Лавров, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Основными темами совещания стали вопросы борьбы с пандемией коронавируса, углубления сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, инвестиций, инноваций, культуры, спорта и молодежной политики. По итогам заседания было подписано 11 документов в различных сферах сотрудничества, включая Решения "О Плане многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2019 год и о Плане на 2020 год", "О Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы", "О реализации в 2022 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи