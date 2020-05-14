Всемирный банк окажет содействие развитию сферы статистики в Узбекистане

Всемирный банк окажет содействие развитию сферы статистики в Узбекистане14.05.2020 10:29
ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Государственном комитете Узбекистана по статистике была проведена видеоконференция с экспертами Всемирного банка.
Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов реализации "Национальной стратегии развития статистики в Республике Узбекистан на 2020–2025 годы", проект которой должен быть внесен на утверждение правительством страны до 1 июня текущего года.
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