



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая глава внешнеторгового ведомства Узбекистана Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, ТЭК, промышленности, транспорта и логистики, науки и техники, образования, культуры, сельского хозяйства, производства строительных материалов и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи