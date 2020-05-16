



АБИИ поддержит реализацию инвестиционных проектов в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая руководитель внешнеторгового ведомства Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеоконференции с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Ц.Лицюнем. Беседа была посвящена вопросам реализации инвестиционных проектов в Узбекистане в целях смягчения кризисных последствий пандемии коронавируса в стране. Проекты на общую сумму 200 млн. долларов США призваны поддержать систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана, частный бизнес и инфраструктуру страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи