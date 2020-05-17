Глава Узбекистана провел беседу с коллегой из Казахстана

Глава Узбекистана провел беседу с коллегой из Казахстана17.05.2020 20:27
ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы двух государств обсудили предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса, устранению последствий аварии на Сардобинском водохранилище, актуальные вопросы сотрудничества в сферах инвестиций, экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики и других.
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