Рассмотрены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере инвестиций

ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была организована видеоконференция по практическим аспектам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией, в которой приняли участие первый заместитель министра Л.Кудратов и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Евтухов.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы ускорения реализации прорабатываемых инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, текстильной отрасли, машиностроении, здравоохранении и других сферах, обсуждены отдельные проектные предложения по производству солнечных панелей, а также внедрению цифровых технологий в ряд отраслей промышленности Узбекистана.

Кроме того, были рассмотрены перспективные механизмы по увеличению объема товарооборота путем взаимного устранения имеющихся торговых барьеров между двумя странами.

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