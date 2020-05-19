Погода в Узбекистане на 20 мая

Погода в Узбекистане на 20 мая19.05.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 мая, погода по прогнозам синоптиков:
20 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
УЗИНФОРМ