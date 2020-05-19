



Погода в Узбекистане на 20 мая



ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 мая, погода по прогнозам синоптиков: 20 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:



Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

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