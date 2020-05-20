Руководитель МВФ выразила поддержку Узбекистану

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поступило послание от директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, в котором выражается готовность дальнейшего сотрудничества и оказания помощи стране в преодолении последствий коронавирусной инфекции.

В послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

В нынешних беспрецедентных условиях, когда негативные последствия пандемии COVID-19 затронули все мировое сообщество, я хочу выразить свою солидарность с народом Узбекистана в преодолении трудностей и вызовов в вашей стране. Оперативно принятые Вами меры по противодействию распространению вируса, увеличению расходов на здравоохранение, поддержке населения и бизнеса помогут смягчить влияние кризиса.

Очень рада, что Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил на этой неделе предоставление Узбекистану финансового содействия в этих чрезвычайных обстоятельствах, которое, вместе с поддержкой Группы Всемирного банка и Азиатского банка развития, позволит удовлетворить возникшие финансовые потребности в этих условиях.

Сегодня все Ваши усилия, естественно, направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Вместе с тем я воодушевлена тем, что несмотря на это, Вы продолжаете курс реформ для достижения среднесрочных целей по формированию в Узбекистане динамичной и открытой рыночной экономики.

На протяжении последних трех лет под Вашим руководством Узбекистан начал реализацию беспрецедентных преобразований, которые включают широкую повестку, в том числе вопросы либерализации торговли, ценообразования и обменного курса, а также реформы по укреплению потенциала в области государственных финансов и их управления, финансового сектора и делового климата.

Эти преобразования будут способствовать дальнейшей интеграции Узбекистана в региональную и глобальную экономику, достижению более высокого, устойчивого и инклюзивного роста.

Несмотря на все вызовы в реализации реформ в текущих условиях, полностью убеждена в Вашей решимости продолжать осуществляемую политику по трансформированию экономики.

В этой связи хочу заверить Вас, что, опираясь на достигнутый в последние годы высочайший уровень сотрудничества между Узбекистаном и МВФ, мы готовы продолжать поддерживать страну, предоставляя необходимую консультационную и техническую помощь, образовательные программы по подготовке специалистов, а также финансовое содействие.

С теплотой вспоминаю наше партнерство в прошлом и мой визит в Ташкент в качестве исполнительного директора Всемирного банка. Рассчитываю на тесное сотрудничество и в моей нынешней должности".

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