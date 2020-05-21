Спецпредставитель президента провел переговоры с представителями США и Великобритании

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел в цифровом режиме переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Дэниэлем Натаном Розенблюмом и специальным представителем Великобритании по Афганистану Гаретом Бэйли.

Предметом обсуждения стали обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, вопросы оказания содействия стране в реализации проектов восстановления социально-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сфер ИРА.

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