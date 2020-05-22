



Представители стран Центральной Азии и РФ рассмотрели приоритетные направления сотрудничества



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая заместители руководителей внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Мероприятие было организовано с целью обсуждения повестки предстоящей встречи глав МИД стран региона и РФ, вопросов борьбы с коронавирусом, углубления сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, экономики и торговли. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи