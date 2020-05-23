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Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019

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Поздравления главы государства со священным праздником Рамазан
23.05.2020 17:07

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю священного для всех мусульман праздника Рамазан хайит.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман нашей страны, почтенных отцов и матерей, братьев и сестер, энергичную молодежь, весь наш народ со священным праздником Рамазан хайит и выражаю вам свои наилучшие пожелания.

Рамазан – месяц добрых дел, щедрости и милосердия – испокон веков занимает особое место в духовной жизни нашего общества.

Думаю, вы согласитесь со мной, что в нынешнем году в этот священный период особенно ярко проявились такие благородные качества нашего народа, как стойкость, умение быть благодарным, стремление к духовному очищению, внимание к тем, кто нуждается в поддержке, совершение добрых дел.

В условиях пандемии коронавируса, различных испытаний и стихийных бедствий, которые нам пришлось пережить, наш мужественный и стойкий народ, не отчаиваясь, следуя божественному наставлению «Аллах благоволит к тому, кто терпелив и стоек духом», показал высочайший пример гуманизма, единства и сплоченности, что получило признание мирового сообщества. И мы вправе этим гордиться.

Ни с чем не сравнимы роль и воздействие в течение столетий священного месяца Рамазан на формирование таких качеств нашего народа, ставших неотъемлемой частью его менталитета, как толерантность, милосердие, почитание старших и забота о младших, сила воли.

В эти прекрасные праздничные дни я еще раз выражаю глубокую благодарность нашим щедрым и отзывчивым предпринимателям и фермерам, всем соотечественникам разных профессий и возраста, которые с пониманием отнеслись к некоторым трудностям в совершении обрядов Рамазана, вызванным в этом году карантином, и в настоящее время принимают активное участие в общенародном движении "Доброта и поддержка”.

Дорогие друзья!

Сегодня мы, как и все народы мира, переживаем непростое время в связи с пандемией коронавируса. Поэтому считаю важным напомнить одну истину.

Как сказано в священном Коране, Всевышний призывает людей быть терпеливыми и поддерживать друг друга в дни испытаний: "За каждой тягостью наступит облегчение".

Действительно, со временем любые невзгоды остаются позади, их сменяют радостные и светлые дни, и это сегодня ощущают тысячи наших соотечественников – выздоравливающих от коронавирусной инфекции и тех, кто лишился жилья из-за стихийных бедствий и возвращается к нормальной жизни благодаря большой помощи и поддержке государства и народа.

Нынешние трудности обязательно уйдут в прошлое, впереди у нас еще немало замечательных праздников, хайитов, которые, я уверен, мы широко отметим все вместе.

Несомненно, наш мужественный, благородный и трудолюбивый народ, обладающий твердой волей, достойно преодолеет и эти испытания, станет еще более сильным и стойким.

Сплоченно, уверенно и целеустремленно мы продолжим начатые нами широкомасштабные реформы по всестороннему развитию страны, востребованные самим временем, и обязательно достигнем намеченных высоких рубежей.

Еще раз поздравляю вас, дорогие соотечественники, с праздником Рамазан хайит, в дни которого воплощаются благие намерения и щедро воздается за добрые дела, более глубокий смысл приобретают сплоченность, дружба и согласие.

Пользуясь случаем, от имени народа Узбекистана искренне поздравляю всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья, желаю им мира, благополучия и процветания.

Пусть сбудутся все добрые надежды и устремления нашего народа!

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших добрых начинаниях!

Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие!

С праздником Рамазан хайит!".

УЗИНФОРМ

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