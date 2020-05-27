



В Узбекистане учрежден орден "Милосердие и щедрость"



ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил указ "Об учреждении нагрудного знака "Меҳр-саховат", которым будут отмечены заслуги граждан, оказывавших поддержку социально уязвимым слоям населения в период пандемии коронавирусной инфекции. Указ гласит: "В целях поощрения соотечественников, проявивших мужество и отвагу в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса, ставшей глобальной угрозой, при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, показавших себя достойными продолжателями таких традиций и качеств нашего народа, как милосердие, доброта, щедрость души и благородство, внесших большой вклад в превращение в общенародное движение деятельности по всесторонней поддержке социально уязвимых слоев населения и оказанию им безвозмездной помощи, явивших собой пример в осуществлении благотворительности и совершении добрых дел, а также принимающих активное участие в укреплении в нашем обществе атмосферы мира, спокойствия, единства и взаимопонимания: 1. Учредить нагрудный знак "Меҳр-саховат". 2. Утвердить: Положение о нагрудном знаке "Меҳр-саховат" согласно приложению № 1; Описание нагрудного знака "Меҳр-саховат" согласно приложению № 2. 3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок обеспечить в установленном порядке изготовление нагрудных знаков "Меҳр-саховат" и удостоверений к ним. 4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш.Низомиддинова". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи