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Глава государства осветил ситуацию с коронавирусом в Узбекистане
27.05.2020 10:48

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с членами правительства, на котором он осветил текущую обстановку с распространением коронавируса в стране.

В выступлении главы государства говорилось:

"В последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Следует отметить, что руководители большинства регионов и предприятий, наши граждане неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что, якобы, болезнь прошла.

До сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. К сожалению, у многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен коронавирус.

Почти 50 процентов больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы.

Ожидается, что в течение следующих 10 дней прибудут еще 3,5 тысячи человек воздушным путем и около 7 тысяч через пограничные посты. Вместе с тем более 100 тысяч наших граждан изъявили желание вернуться на родину и ждут своей очереди.

Учитывая серьезность ситуации в странах, откуда они возвращаются, а также в сопредельных государствах, предаваться спокойствию нельзя.

Участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных массовых мероприятий дома. Словом, слабеет бдительность и осторожность.

Такая ситуация может свести на нет все наши усилия по выявлению, предупреждению и лечению этой болезни, результативность триллионных расходов из бюджета.

Республиканской комиссии совместно с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

Министерству здравоохранения увеличить количество проводимых за день анализов в «красных» и «желтых» зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.

Здесь хотелось бы обратить внимание на весьма важный вопрос. Принято 16 указов и постановлений Президента, направленных на смягчение воздействия пандемии на экономику. Однако организация исполнения этих решений на местах отстает, мы не справляемся с задачей доведения созданных условий и льгот до граждан и предпринимателей.

В этом плане эффективным представляется налаживание действенного контроля палат Олий Мажлиса совместно с местными кенгашами народных депутатов за исполнением президентских решений и поручений, принятых в рамках борьбы с пандемией.

Хокимам районов, городов и областей, министрам поручается ежемесячно проводить брифинги о выполнении президентских актов, представлять отчеты средствам массовой информации, представителям парламента и широкой общественности.

В результате смягчения карантинных мер восстановлена деятельность более 19 тысяч (91 процента) промышленных, 9 тысяч (76 процентов) строительных, 51 тысячи (52 процента) обслуживающих и 45 тысяч (44 процента) торговых предприятий.

Благодаря этому налоговые и таможенные поступления в мае увеличились на 230 миллиардов сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, а объемы реализации строительных материалов на товарно-сырьевой бирже выросли на 20 процентов.

Возрос объем выданных коммерческими банками кредитов – на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого месяца.

Мы должны целенаправленно продолжать эту работу, как по отраслям, так и по регионам, строго соблюдая требования карантина.

УЗИНФОРМ

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