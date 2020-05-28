Узбекистан, США и Афганистан провели трехстороннее заседание

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая в формате видеоконференции было проведено первое трехстороннее заседание "Узбекистан - США - Афганистан", в котором приняли участие министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

Встреча была организована с целью обсуждения механизмов мирного урегулирования ситуации в Афганистане, оказания содействия в восстановлении экономики страны путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, таких, как строительство ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри", железнодорожных маршрутов "Мазари-Шариф – Герат", "Мазари-Шариф – Кабул", поддержки населения ИРА, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции.

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