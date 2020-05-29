



Погода в Узбекистане на 30 мая



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 мая, погода по прогнозам синоптиков: 30-31 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 34-36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 37-42°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 37-42°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

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