Погода в Узбекистане на 30 мая

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
|
|
|
|
|25% (2)
| -
|Положительно
|
|25% (2)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|12.5% (1)
| -
|Нейтрально
|
|12.5% (1)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|25% (2)
| -
|Отрицательно
|
|0% (0)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 8
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 30 мая29.05.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 мая, погода по прогнозам синоптиков:
30-31 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 34-36°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 37-42°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 37-42°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
УЗИНФОРМ