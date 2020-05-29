



Проведен телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Испании



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим коллегой из Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Беседа была посвящена обсуждению приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в полтической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, углубления взаимодействия по линии парламента и международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи