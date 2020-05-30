В Узбекистане возобновляется туризм

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии".

Документ гласит:

"В целях поддержки туристической и связанных с ней отраслей, наиболее сильно пострадавших и продолжающих испытывать негативное воздействие от коронавирусной пандемии, сохранения сотен тысяч рабочих мест и квалифицированных специалистов, поддержания их доходов, а также ускоренного восстановления туризма по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране:

1. Согласиться с предложениями Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республике Узбекистан, общественных организаций и субъектов сферы туризма о:

возобновлении с 1 июня 2020 года в регионах «зеленой» и «желтой» категорий внутреннего туризма с началом деятельности сопутствующих организаций (туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие) при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований;

с началом деятельности сопутствующих организаций (туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие) при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований; поэтапном возобновлении въездного туризма с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Республику Узбекистан.

2. Установить, что для туроператоров, турагентов, а также средств размещения:

в период с 1 июня до 31 декабря 2020 года ставки налога на прибыль снижаются на 50 процентов от установленных ставок;

предоставляется право переноса убытков по итогам 2020 и 2021 годов без ограничения их размеров, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Узбекистан;

по итогам 2020 и 2021 годов без ограничения их размеров, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Узбекистан; в период до 1 января 2021 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.

Предоставить средствам размещения право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) уплаты местного сбора за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией сроком до 1 января 2021 года с уведомлением органов государственной налоговой службы и последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев.

3. Определить, что за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма (далее – Фонд) предоставляется дополнительная поддержка:

а) в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года в виде единовременного выделения целевой беспроцентной ссуды сроком на 12 месяцев, по критериям, устанавливаемым Республиканской антикризисной комиссией:

туроператорам - в размере не более трехкратного среднемесячного фонда оплаты труда за 2019 год;

- в размере не более трехкратного среднемесячного фонда оплаты труда за 2019 год; средствам размещения - в размере пятикратной базовой расчетной величины на каждое койко-место;

б) путем частичного субсидирования стартап-проектов и инновационных бизнес-идей в сфере туризма, в том числе информационных программ и сервисов, направленных в первую очередь на создание удобств для туристов в соответствии с порядком организации деятельности Технологического парка программных продуктов и информационных технологий – в общей сумме 1,5 миллиарда сумов;

в) в период с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2021 года путем выделения грантов инициаторам проектов на организацию в регионах республики (за исключением города Ташкента) тематических пунктов питания, специализирующихся на зарубежной кухне или отдельном направлении, предоставления услуг по доставке еды и продуктов питания, а также доставки сувенирной продукции в размере 30 процентов от стоимости проекта, но не более 100 миллионов сумов на каждый проект;

г) в период с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2021 года путем выделения грантов на разработку и продвижение новых туристических продуктов и маршрутов гидам в размере по 5 миллионов сумов, туроператорам – 10 миллионов сумов.

4. Предоставить дополнительную государственную поддержку:

а) за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности путем субсидирования:

в период с 1 марта до 1 июня 2020 года процентных расходов субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения;

субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения; в период с 1 июня 2020 года до 1 января 2022 года процентных расходов субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более, чем на 10 процентных пунктов;

субъектов сферы туризма по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более, чем на 10 процентных пунктов; процентных расходов субъектов сферы туризма по кредитам, выдаваемым для приведения в соответствие с новыми требованиями санитарно-гигиенических норм в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более, чем на 10 процентных пунктов;

субъектов сферы туризма по кредитам, выдаваемым для приведения в соответствие с в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более, чем на 10 процентных пунктов; в период с 1 июня до 31 декабря 2020 года процентных расходов по кредитам, выдаваемым субъектам сферы туризма на пополнение оборотных средств в размере до 1 миллиарда сумов в части, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более, чем на 10 процентных пунктов;

б) в виде субсидирования средств размещения в размере 10 процентов стоимости услуг по размещению (гостиничных услуг) с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года;

в) за счет Фонда на выплату премиальных субсидий туроператорам и турагентам – резидентам Республики Узбекистан в размере 15 долларов США за каждого привезенного и обслуженного иностранного туриста с условием его нахождения на территории Республики Узбекистан не менее пяти суток, за исключением зарубежных туристов, прилетевших с использованием компенсируемых чартерных рейсов в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 13 августа 2019 года № УП–5781 "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан", с начала возобновления въездного туризма и до достижения общего количества въезжающих иностранных туристов в 500 тысяч человек;

г) за счет Фонда путем частичного субсидирования расходов туроператоров на авиа- и железнодорожные билеты в размере 30 процентов от их стоимости при условии организации тура в Республику Узбекистан для иностранных туристских групп численностью не менее 10 человек и их пребывания не менее пяти ночевок в средствах размещения с начала возобновления въездного туризма и по 31 декабря 2020 года;

д) до 1 июня 2021 года за счет Фонда путем выделения средств на компенсацию расходов гостиниц по реновации, реконструкции, а также обновлению материально-технической базы для получения или повышения ими категорий с условием сохранения в последующем присвоенной категории в течение 3 лет в следующих размерах:

5 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 3 звезды;

10 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 4 звезды;

15 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией 5 звезд.

5. Установить, что обучение всех слушателей, принятых на учебу в 2020 году в техникумы и колледжи, находящиеся в ведении Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, осуществляется в порядке исключения на основе государственного гранта.

6. Согласиться с предложениями Государственного комитета по развитию туризма, Государственного налогового комитета и Центрального банка Республики Узбекистан о пролонгации с 1 октября 2020 года на срок от 18 до 24 месяцев выплаты основного долга по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения.

7. Освободить сроком до 1 января 2022 года юридических лиц от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление и налога на добавленную стоимость) за ввозимое на территорию Республики Узбекистан оборудование, технику, их комплектующие изделия и запасные части для проведения дезинфекционных работ, бесконтактно управляемое (сенсорное) оборудование для строительства, реконструкции и оснащения зданий и сооружений, а также дезинфицирующих средств без запаха по перечням, формируемым в установленном порядке.

8. Министерству финансов Республики Узбекистан:

за счет Антикризисного фонда при Министерстве финансов в недельный срок обеспечить выделение 20 миллиардов сумов в Фонд для начала реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, а также по мере необходимости по заявкам Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма обеспечивать выделение средств на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указа;

в месячный срок обеспечить выделение из Государственного бюджета Республики Узбекистан средств на подготовку специалистов в техникумах и колледжах в сфере туризма в 2020/2021 учебном году.

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма:

совместно с Министерством финансов обеспечить изучение результативности принятых мер поддержки с внесением в срок до 15 января 2021 года по его итогам предложений по применению в последующие годы мер государственной поддержки;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.".

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