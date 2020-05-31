Проведено очередное заседание Совета глав правительств СНГ

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая под председательством Узбекистана в онлайн-формате было проведено очередное заседание Совета глав правительств СНГ.

В ходе видеоконференции премьер-министры и их заместители из Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обсудили ключевые вопросы повестки дня по дальнейшему развитию взаимодействия стран региона в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, борьбы с коронавирусом, энергетики, строительства, образования, культуры, туризма, физкультуры и спорта, а также молодежной политики.

По итогам обсуждения было принято 14 документов, в том числе, Заявление глав правительств государств-участников СНГ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, которое будет распространено в ООН, ВОЗ и других международных организациях, проект Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, проекты документов о Приоритетных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы.

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