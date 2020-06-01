Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону

Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону01.06.2020 17:06
ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
Беседа была организована с целью обсуждения инцидента, который произошел накануне на приграничном участке "Чашма", а также приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, борьбы с коронавирусом.
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