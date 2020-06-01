



Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Беседа была организована с целью обсуждения инцидента, который произошел накануне на приграничном участке "Чашма", а также приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, борьбы с коронавирусом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи