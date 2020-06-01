



Новый посол Узбекистана прибыл в Бишкек



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в Бишкек прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов. Ранее он занимал должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций (2015-2017), председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (2017), заместителя председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Республики Узбекистан (2017-2020). На посту главы дипломатической миссии в кыргызской столице Х.Мирзахидов сменит Комила Рашидова, работавшего в стране с 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи