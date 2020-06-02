Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества с ООН

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 1 июня заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Узбекистана Шерзод Асадов провел встречу в формате видеоконференции с Резидент-координатором, главой Представительства ООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН по таким ключевым направлениям, как достижение Целей устойчивого развития, противодействие распространению COVID-19 в стране, обеспечение деятельности Многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Также был проведен обмен мнениями относительно проведения серии специальных мероприятий, посвященных 75-летию ООН, и реализации конкретных совместных проектов, в частности по укреплению социальной сплоченности молодежи и развитию трансграничного взаимодействия в Ферганской долине.

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