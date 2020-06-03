Произведены кадровые перестановки в Министерстве инвестиций и внешней торговли

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 мая правительство Узбекистана утвердило постановление №335 о назначении ряда руководящих работников Секретариата по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Так, Фуркат Рахимов, ранее занимавший должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли, был назначен на должность заведующего Секретариатом по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Шавкат Набиев был назначен на должность заместителя заведующего Секретариатом по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан, в связи с чем он был освобожден от должности главного специалиста Департамента по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом и международного экономического сотрудничества Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Жасурбек Авезов был назначен заместителем заведующего Секретариатом по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан, куда он перешел с должности начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли.

Лутфиддин Ходжаев был назначен заведующим сектором по вопросам международного сотрудничества Секретариата по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан. Ранее он возглавлял Бухарское отделение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

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