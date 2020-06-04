



Погода в Узбекистане на 5 июня



ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

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