Погода в Узбекистане на 5 июня

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|12.5% (1)
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|Нейтрально
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|12.5% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|25% (2)
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|Отрицательно
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|0% (0)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 8
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 5 июня04.06.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 37-39°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 38-43°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
УЗИНФОРМ