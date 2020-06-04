Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Узбекистана и Латвии

Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Узбекистана и Латвии04.06.2020 09:17
ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня заместитель главы ведомства внешней политики Узбекистана Шерзод Асадов провел переговоры в режим виедоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Михаилсом Попковсом.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и коммуникаций, борьбы с коронавирусом и других.
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