



Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Узбекистана и Латвии



ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня заместитель главы ведомства внешней политики Узбекистана Шерзод Асадов провел переговоры в режим виедоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Михаилсом Попковсом. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и коммуникаций, борьбы с коронавирусом и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи