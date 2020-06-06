Организован телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Канады

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, в качестве которых были названы политика и международное сотрудничество, экономика и торговля, инвестиции, бизнес, возобновляемая энергетика, промышленность, сельское хозяйство, борьба с COVID-19.

В частности, глава МИД Канады сообщил о выделении 250 тысяч канадских долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией в Узбекистане.

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