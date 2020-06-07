Обсуждены вопросы развития узбекско-финского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня заместитель главы ведомства иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов провел видеоконференцию с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Узбекистане (с резиденцией в Хельсинки) Марией Элиной Лиивалой.

Беседа была посвящена обсуждению вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, судебно-правовой, экологии и "зеленых" технологий и других сферах, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, Европейского Союза.

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