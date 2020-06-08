Узбекистан и ОАЭ развивают сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена церемония подписания инвестиционного соглашения между ведомством и одной из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии - "Masdar" (Объединенные Арабские Эмираты) по строительству в Навоийской области Узбекистана одной из самых больших ветряных электростанций в мире с мощностью 500 МВт.

В соответствии с соглашением, "Masdar" обеспечит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветряной электростанции.

Для возведения электростанции будет привлечено более 600 млн долларов инвестиций, на этапе строительства, так и во время ее последующей эксплуатации будет создано 1300 рабочих мест. Ветряная электростанция будет производить 1,9 гВт.ч. электроэнергии в год и будет способствовать сокращению объемов используемого для генерации электроэнергии природного газа (до 175 млн куб. м. в год) и снижению выбросов в атмосферу углекислого газа (на 1,1 млн тн в год).

Начать возведение электростанции планируется до конца текущего года, в середине 2022 года будет введена в эксплуатацию первая очередь генерирующих мощностей (до 250 МВт), а полный запуск должен быть завершен до конца 2023 года.

Это уже второй крупный проект, реализуемый "Masdar" в Республике Узбекистан – в октябре прошлого года компания выиграла тендерные торги на строительство в Навоийской области солнечной электростанции мощностью 100 МВт на основе государственно-частного партнерства.

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