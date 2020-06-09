Погода в Узбекистане на 10 июня

Погода в Узбекистане на 10 июня09.06.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 июня, погода по прогнозам синоптиков:
9-10 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
УЗИНФОРМ