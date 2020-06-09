Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Сингапура

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры по видеоконференции с министром финансов Республики Сингапур Хэнк Сви Кит и старшим государственным министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун.

Беседа была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах борьбы с коронавирусом, политики, экономики и торговли, инвестиций и бизнеса, транспорта и связи, инфраструктуры, логистики, перевозок, здравоохранения, фармацевтики, технологий, науки, образования и культуры.

Также была рассмотрена идея создания Узбекско-сингапурского делового совета, предложения об открытии филиала Сингапурского университета социальных наук в Наманганской области, обсужден вопрос поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Сингапур.

Кроме того, была достигнута договоренность о создании постоянно действующей совместной рабочей группы по продвижению и практической реализации обсужденных направлений сотрудничества.

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