



Проведены переговоры с послом Венгрии



ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов провел переговоры в формате видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии Петером Санто. Беседа была организована с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Венгрией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи