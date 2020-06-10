



Состоялись переговоры с послом Турции



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня заместитель главы ведомства внешней политики Узбекистана Шерзод Асадов провел переговоры по видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мехметом Суреййа Эром. В ходе беседы замглавы МИД и посол обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, борьбы с коронавирусом и других, определены график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи