Глава США выразил готовность оказать помощь Узбекистану в борьбе с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил послание от Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

В послании говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Я хочу выразить свои соболезнования Вам и пострадавшим от частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Особенно сокрушительно видеть кадры затопленных домов, перемещенных лиц, а также разрушенных дорог и фермерских хозяйств.

Посредством личного внимания и очень быстрого реагирования Вы продемонстрировали лидерство. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию также быстро отреагировали на эту трагедию и высвободили финансирование для наших усилий по оказанию помощи. Соединенные Штаты стоят вместе с Узбекистаном и его народом в это нелегкое время. Я также хотел бы Вам сообщить, что я дал указания своей администрации оперативно рассмотреть Ваш запрос оказать содействие в борьбе с коронавирусом в то время, когда мы вместе работаем для борьбы с этой ужасной пандемией".

УЗИНФОРМ