



Главы Узбекистана и ЕБРР обсудили перспективы развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в формате видеоконференции были проведены переговоры между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Встреча была организована с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества страны и банка в сферах экономики, бизнеса, инвестиций, банков и финансов, реализации новых совместных проектов в сферах ТЭК, энергетики, промышленности, строительства и инфраструктуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи