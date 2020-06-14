Глава МИД Узбекистана провел встречу с коллегами по Центральной Азии и Евросоюзу

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в онлайн-встрече министров иностранных дел Центральной Азии и представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, посвященной вопросам углубления сотрудничества стран региона и ЕС.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения путей развития взаимодействия в рамках международных организаций, реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, цифровых технологий и других.

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