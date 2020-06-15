



Новый посол Узбекистана приступает к работе в Киеве



ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Курманов отправился в Киев для вступления в должность. По информации МИД, А.Курманов ранее работал председателем Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. В новой должности он сменит Алишера Абдуалиева, возглавлявшего узбекскую дипмиссию в Киеве с сентября 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи