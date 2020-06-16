На «уральском Байкале» развивается новый курорт

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Челябинская область, Южный Урал это регион почти 3800 озер, среди которых и «уральский Байкал», памятник природы на границе Европы и Азии - озеро Тургояк в живописных окрестностях города Миасса, известных как «уральская Швейцария». Эти края считает своей малой родиной путешественник Федор Конюхов, который пересек Тихий океан на лодке «Тургояк». Курорты Тургояка - одно из любимых мест отдыха уральцев. Рекреационный потенциал «уральского Байкала» неизбежно будет востребован в новых социальных и экономических реалиях, возникших после пандемии COVID-19.

Партия металла

Челябинская область – важный индустриальный центр России, донор федерального бюджета. В регионе действуют 90 тысяч предприятий различных отраслей и форм собственности. Но прежде всего, Южный Урал это черная и цветная металлургия, атомная промышленность и тяжелое машиностроение, легендарные «Магнитка» и «Танкоград».

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Магнитка» - «стальное сердце» России, крупнейшее предприятие черной металлургии в бывшем СССР. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) компании «Мечел» – «градообразующее» предприятие Металлургического района Челябинска. Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) производит 80% российских ферросплавов. Челябинский завод профилированного стального настила (ЧЗПСН-Профнастил) обеспечивал металлопродукцией 60% промышленных строек СССР. Челябинский завод металлоконструкций (ЧЗМК) - крупнейший в России производитель строительных металлоконструкций. Ашинский металлургический завод (АМЗ) – лидер по выпуску листового проката в стране.

Комбинат «Трубодеталь» холдинга «Объединенная Металлургическая компания» (ОМК) – крупнейший налогоплательщик Челябинской области, ведущий в СНГ производитель соединительных деталей (из низколегированной стали) для нефтепроводов и газопроводов. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) произвел 70% стальных труб для действующих российских нефте- и газопроводов. Именно на ЧТПЗ с 2010 года впервые в мире стали внедрять инновационные технологии, корпоративную культуру и бизнес-философию экологически чистой «белой металлургии».

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) производит 2% мирового и 60% российского цинка. Две «дочки» холдинга «Русская медная компания» (РМК), «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) – лидеры по производству меди, медных катодов и медной катанки. Ныне не работающий «Уфалейникель» - первый в СССР никелевый завод.

На территории Челябинской области находятся три «атомграда» системы ГК «Ростатом»: ЗАТО Озерск (Челябинск-65), ЗАТО Снежинск (Челябинск-70) и ЗАТО Трехгорный (Златоуст-36). ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) в Снежинске разрабатывает ядерные боеприпасы, которые затем производит ФГУП «Приборостроительный завод» («ПСЗ») в Трехгорном. ФГУП ПО «Маяк» в Озерске производит оружейный плутоний и утилизирует отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) и другие радиоактивные отходы. В ноябре 2020 года Озерск и ПО «Маяк» отметят свой 75-летний юбилей.

75 в 74

Как и вся Россия, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 74-й регион РФ праздновал весной 2020 года в особых условиях карантина, самоизоляции и социальной дистанции из-за глобальной пандемии коронавируса COVID-19. Однако на Южном Урале не забыли о подвиге земляков.

Двойной юбилей, годовщину Великой Победы и свое 105-летие, отметил этой весной старейший южноуральский ветеран ВОВ – потомственный казак, почетный металлург ЧМК, кавалер ордена Красной Звезды, полковник Михаил Константинович Резепин. Война для него началась 22 июня 1941 года в Белоруссии, закончилась в мае 45-го в Германии. После демобилизации, с 1948 по 2000 годы он работал на Челябинском меткомбинате. Всю жизнь проработали на ЧМК и все три сына фронтовика.

Из трех миллионов жителей Челябинской области на фронт ушло более миллиона. 250 тысяч, каждый четвертый, не вернулись домой. 224 южноуральца были удостоены звания Героя Советского Союза. Представленный к третьей Золотой Звезде дважды герой, 29-летный танкист Семен Хохряков погиб в апреле 1945 года.

В начале войны в Челябинск и область были эвакуированы 500 тысяч человек и 200 промышленных предприятий. Было построено 35 новых заводов, в том числе ЧТПЗ, Челябинский механический завод (ЧМЗ), Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов (ЧМЗАП, ныне «Уралавтоприцеп»), Магнитогорский метизно-калиборовочный завод (ММК-МЕТИЗ), Уральский автомобильный завод (УралЗИС, УралАЗ, ныне автозавод «Урал») в Миассе.

От работы заводов Южного Урала зависела судьба всей страны, исход всей войны. Только один Златоустовский металлургический завод выпускал всю подшипниковую спецсталь для нужд тыла и фронта. Только ЧЦЗ производил весь электролитный цинк, кадмий, индий. Каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка были сделаны из магнитогорской стали.

Трудовому подвигу южноуральцев посвящен монумент «Тыл – фронту» в Магнитогорске. Эта составная часть уникальной скульптурной композиции. Рабочий передает воину выкованный Меч Победы, который поднимает «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и опускает «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине.

За годы Великой Отечественной войны в СССР было произведено около 100 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Более 35 тысяч из них - на Южном Урале. 18 тысяч танков и самоходок, в том числе Т-34 и гвардейские реактивные минометы «Катюша», выпустил «Танкоград» - Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). Сегодня «ЧТЗ - Уралтрак» входит в структуру НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) и ГК «Ростех». Во всем хоккейном мире челябинский ХК «Трактор» знают под почетным прозвищем «танкисты». Президент самого известного спортивного клуба Урала – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Уральский рок

Разумеется, что форсированное развитие горнодобычи, металлургии, атомного комплекса, других отраслей тяжелой промышленности крайне негативно влияет на экологическую ситуацию в Челябинской области, где заводы, рудники, шахты и атомграды соседствуют с заповедными лесами и водоемами. Например, рядом с ЗАТО Трехгорный и производством ядерных боезарядов расположен Южно-Уральский государственный природный заповедник.

По версии комиссии ЮНЕСКО, самым грязным городом планеты признан южноуральский Карабаш – из-за черного снега, кислотных дождей и сернистого газа, идущего из заводских труб. По иронии иронии судьбы, рядом с Карабашем находятся озеро Увильды с источниками лечебной радоновой воды и одна из главных достопримечательностей Челябинской области - первый на Урале национальный парк «Таганай».

Кроме неблагополучной экологии, другой побочный эффект гипертрофированной индустриализации – проблема моногородов. Такой статус в Челябинской области имеют все три атомграда (Озерск, Снежинск, Трехгорный) и еще 13 муниципалитетов: Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Магнитогорск, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Сатка, Сим, Трехгорный, Усть-Катав, Чебаркуль.

ФГУПы в атомградах стабильно обеспечены гособоронзаказом по линии ГК «Росатом». Для развития экономики других моногородов (с приватизированными или обанкротившимися градообразующими предприятиями) требуются иные подходы. В том числе требуется особое внимание к вопросам охраны здоровья работников и членов их семей, функционирования социально значимой рекреационной инфраструктуры – заводских поликлиник, пансионатов, санаториев, домов отдыха, детских оздоровительных лагерей.

Хозяева заводов не всегда готовы сохранять на балансе непрофильные активы, «социалку». Но сама жизнь подсказывает, как можно решать эту проблему на принципах социального партнерства - с участием властей Челябинской области, муниципальных образований, общественности и частных инвесторов. Конкретный пример – развитие туристического кластера на озере Тургояк под Миассом.

Океан Тургояк

Миасс (166,5 тысячи жителей) – четвертый по численности населения город Южного Урала после Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Градообразующее предприятие – АО «Автомобильный завод «Урал» (в прошлом УралЗИС, затем УралАЗ).

По территории Миасского городского округа проходит граница Европы и Азии. Здесь же расположено озеро Тургояк – один из чистейших водоемов России, голубая Жемчужина Урала, «младший брат Байкала», гидрологический памятник природы регионального значения.

Озеро Тургояк возникло около 2 миллионов, а по другим данным - даже 15 миллионов лет назад. Около 100 тысяч лет назад на его берегах жили неандертальцы. Около 30 тысяч лет назад остров Веры в западной части водоема стали посещать люди, а 5 тысяч лет назад там были сооружены загадочные каменные конструкции – мегалиты.

«Уральский Байкал» едва не разделил участь Аральского моря. Благодаря усилиям местных общественников и экологов, в 2019 году был вовремя остановлен проект по строительству Круглогорского ГОК на базе месторождения золотомагнетитовых руд около горы Круглая.

Рядом с Тургояком еще три десятка озер, в том числе Ильменское (Ильмень) и Увильды, а также реликтовые леса, Ильменские горы (Ильмены). 14 мая 2020 года свой 100-летний юбилей отметил Ильменский государственный минералогический заповедник. Эти живописные места известны как «уральская Швейцария».

«Для меня Миасс – моя вторая родина», - говорит известный путешественник и мировой рекордсмен, иконописец и заслуженный деятель Российской академии художеств, автор 18 книг и член Союза писателей, протоиерей Федор Конюхов.

Три океана Федор Конюхов покорил на весельных океанских лодках, спроектированных на миасском автозаводе «Урал» (УралАЗ). На лодке «УралАЗ» в 2002 году он пересек Атлантический океан, на лодке «Тургояк» в 2014 году – Тихий океан. Ровно за год до 75-летнего юбилея Великой Победы, 9 мая 2019 года, на лодке «АКРОС» русский рекордсмен впервые в истории океанской гребли одолел Южный океан и достиг мыса Горн.

С 2012 года каждый июнь, ближе к отмечаемому 12 июня Дню Россию, на Тургояке проходит ежегодная детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова». Соревнования проходят на базе клуба-отеля «Золотой пляж».

По соседству с «Золотым пляжем», на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» находится Школа путешественников Федора Конюхова. Там же в часовне, сооруженной в честь покровителя мореплавателей Святого Николая Мирликийского Чудотворца, хранится лодка «УралАЗ», покорившая Атлантику. С 2015 года на берегу реки Сыростан в «Солнечной Долине» каждое лето проходит известный с 1973 года музыкальный Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни («Ильменка»).

«Золотой пляж» и ГЛК «Солнечная долина» открылись в 2002 году. Клуб-отель был построен на площадке заброшенной профсоюзной базы отдыха. Лыжный трек – с нуля, на пустом месте. Инициатор обоих проектов - миасский предприниматель Олег Сиротин. Заняться туристическим бизнесом он решил после знакомства с Федром Конюховым и возвращения из совместной экспедиции.

В 2011 году «Золотой пляж» и «Солнечная долина» были включены в состав проекта «Национальный парк спорта и туризма Тургояк» (президент Олег Сиротин). На территории «Золотого пляжа» построен курортный поселок «Тургояк-сити», в «Солнечной долине» - поселок Sunny Valley.

Только «Солнечную долину» ежегодно посещают 250 тысяч туристов, к 2025 году планируется увеличить эту цифру до 600 тысяч.

Глобальная пандемия коронавируса

COVID-19 внесла свои коррективы в общественную и деловую жизнь Челябинской области, в планы по празднованию 75-летия Великой Победы и знаковых для региона юбилеев - 100-летия Ильменского заповедника, предстоящего 75-летия атомной отрасли. Фактически в условиях карантина 12 июня пройдет юбилейный День России, который появился в календаре памятных дат ровно 30 лет назад. Впервые за много лет не состоится детская парусная регата на кубок Федора Конюхова. Ильменский фестиваль на этот раз проходит в онлайн-формате.

Несмотря на все перипетии, на «уральском Байкале» продолжается реализация социально значимого проекта по развитию туристического кластера. В долгосрочную аренду на 49 лет взята территория бывшего пионерского лагеря «Светлячок» на лесном участке охранной зоны озера Тургояк. Арендаторы разработали проект освоения лесного участка, который утвердило Главное управление лесами Челябинской области. Положительное заключение проекту дало областное Минэкологии. В установленном порядке, было учтено размещение на лесном участке ранее существовавших объектов капитального строительства, принадлежащих арендаторам на праве собственности. В рамках проекта планируется восстановить 20 корпусов, рассчитанных на прием отдыхающих.

Отметим, что кроме озера Тургояк, популярностью среди туристов пользуются другие достопримечательности Челябинской области - национальный парк «Таганай», музей-заповедник «Аркаим», два курорта федерального значения Кисегач и Увильды. Пять курортных зон (Хомутининская, Миасская, Карагайская, Сунгульская и Троицкая) имеют особый статус лечебно-оздоровительных местностей.

Курортно-рекреационный потенциал – важный фактор экономического роста и улучшения качества жизни в Челябинской области. При грамотных подходах к развитию отрасли местные курорты могут обеспечить потребности широких масс населения. Не обязательно надо будет ехать на южные моря, чтобы поправить здоровье, если качественный отдых будет доступен в родных краях.

«Наш регион всегда отличался достаточно интересной, но требующей развития санаторно-курортной и гостиничной инфраструктурой», - подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По мнению главы региона, необходимо учитывать общероссийский тренд роста популярности внутреннего туризма.

Новый проект на Тургояке ориентирован на будущее, когда в новых «поствирусных» реалиях неизбежно будет востребован уникальный опыт СССР по научной организации труда и отдыха граждан. Когда после пандемии COVID-19 неизбежно будут востребованы доступные курорты, экологический туризм, массовый спорт, активный культурный отдых, здоровый образ жизни (ЗОЖ) и другие социальные программы для простых людей труда - для тех, благодаря кому флагманы индустрии Урала продолжали работу даже в чрезвычайных обстоятельствах.





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