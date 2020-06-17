Обсуждены практические аспекты развития сотрудничества Узбекистана и Финляндии

ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр по делам развития и внешней торговли Финляндской Республики Вилли Скиннари провели в режиме видеоконференции очередное, 4-е заседание узбекско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, инвестиций, финансов, технологий, борьбы с коронавирусом, здравоохранения и фармацевтики, рыбоводства, сельского хозяйства, инноваций, науки, образования и культуры.

Правительству Финляндии ткже была выражена признательность за внесение 1 млн евро в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

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