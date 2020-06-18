Узбекистан и РФ провели переговоры на уровне заместителей глав правительств

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня в формате видеоконференции были проведены расширенные узбекско-российские межправительственные переговоры, которые прошли под председательством заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Переговоры были посвящены рассмотрению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, промышленной кооперации, АПК и сельского хозяйства, электротехники, ТЭК, энергетики, автомобилестроения, деревообрабатывающей промышленности, транспорта и логистики, вопросов реализации совместных инвестиционных проектов.

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